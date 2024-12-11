Джака: «Байер» по делу обыграл «Интер»

Полузащитник «Байера»прокомментировал победу команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

«Мы по большей части контролировали ход игры, но "Интер" неплохо контратаковал. Мы были готовы к этому, понимали, что надо сохранять бдительность. Мы сыграли здорово и победили по делу. У соперника толком не было моментов для взятия ворот. Теперь восьмое или более высокое место для нас абсолютно реалистично», — цитирует Джаку пресс-служба УЕФА.

«Байер» набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, «Интер» с аналогичным количеством очков располагается на 4-й строчке.