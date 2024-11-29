Гвардиола: Хочу получить возможность исправить ситуацию и не хочу убегать

Главный тренерзаявил, что знает как вывести свою команду из кризиса.

«Я хочу остаться! В момент, когда я почувствую, что не уверен в успехе клуба, сюда придёт другой тренер. Но хочу получить возможность исправить ситуацию и не хочу убегать. Я намерен перестроить команду во многих аспектах, начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона.

Я просил об этом испытании, об этой возможности (продолжить работу в "Манчестер Сити"), потому что чувствую и знаю, что нужно делать. Очевидно, что сейчас у нас нет привычной последовательности (в результатах). Но какая команда в мире остаётся стабильной на протяжении 10 лет? Назовите мне хоть одну. Таких команд не существует: ни в НБА, ни в теннисе, ни в любом другом виде спорта, даже в гольфе», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, что «Манчестер Сити» не может победить на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда проиграла 5 раз и однажды сыграла вничью.