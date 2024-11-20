Тетрадзе: Чалову в Греции нужно время

Экс-игрок ПАОКавысказался о выступлениях форвардав составе греческой команды.

«Любому футболисту нужно время на адаптацию в новой для себя стране. Фёдору нужно пройти эту акклиматизацию. Некоторые сразу входят, а другим тяжело. Чалову нужно время. Но всё зависит от самого себя — как ты будешь себя настраивать. Если ты игрок высокого класса, достаточно всего две или три игры для адаптации.

Чалов — хороший и квалифицированный футболист. Здесь больше психология. Я видел первую игру Чалова в ПАОКе, когда он вышел на 15 минут. Думал, он там быстро адаптируется. Тем более ПАОК — лицо греческого футбола наряду с "Олимпиакосом", "Панатинаикосом" и АЕКом. Ещё раз повторюсь, Чалову нужно время в Греции, если ему его дадут. В футболе же бывает так, что тебя берут, чтобы ты сразу играл», — сказал Тетрадзе «Чемпионату».