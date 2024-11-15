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    Тарханов: «Крылья Советов» могут вылететь из РПЛ

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    Известный тренер Александр Тарханов поделился мнением о проблемах «Крыльев Советов».

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Крылья Советов» ни разу не выиграли в семи предыдущих турах РПЛ и опустились в турнирной таблице на 12-е место.

    «Сергеев вернулся в "Крылья Советов", но все равно что‑то потерял. Он всегда забивал за самарцев, а в "Зените" не получал игровой практики — это сказывается.

    Команда вроде иногда играет неплохо, но нет результата. Вся обстановка, которая происходит в клубе, влияет на игру.

    В любом случае у "Крыльев" есть команда, которая выберется из низа турнирной таблицы. Этот отрезок нужно забыть всем, а руководителям необходимо включиться.

    Когда сезон закончится, то только тогда надо что‑то менять и решать. А когда сезон идет, нужно спокойно работать. Корниленко ушел, и вроде поменялся генеральный директор. Всё это не идет в плюс "Крыльям".

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    • Я же работал в этом клубе. Когда приходил в "Крылья" во второй раз, поменялся губернатор, и всё начало меняться. Я тогда ушел из клуба, и все было нормально, но, видимо, все эти смены повлияли, и команда по ходу сезона вылетела.

    То есть такой исход может получиться и в этом сезоне. Пришли другие люди, которые привели своих. Поэтому пришлось уйти президенту клуба и мне.

    Они сделали всё, чтобы команда вылетела. Новый генеральный директор или спонсор на каком‑то мероприятии, куда меня пригласили, сказал: "Надо сделать такую команду, которая будет хорошо играть в Европе". То есть толкнул амбициозную речь. А потом проходит мимо меня и спрашивает: "Александр Федорович, всё правильно сказал?". Я говорю: Всё правильно. Но наша главная задача — не вылететь», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

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