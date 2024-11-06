Гвардиола: Поздравляю «Спортинг» с хорошей игрой

«Многого не скажешь после 1:4. Поздравляю "Спортинг" с хорошей игрой.
Мы провели фантастический первый тайм, теперь нам сложно забить. Наши соперники не делают многого: мы создаем и пропускаем. Первый тайм был действительно хорош, мы забили гол, но некоторые простые вещи мы иногда упускали.
Такое может случиться. Эмоционально мы были недостаточно стабильны, а в этом турнире нужно быть стабильными. При счете 1:2 может произойти многое. Нам нужно быть более стабильными эмоционально.
Когда вы проводите много игр, вы не можете играть в том же составе и с той же четверкой защитников. У нас были эти проблемы в первый день, но что есть, то есть.
Сейчас сложный момент с точки зрения результатов, но я хочу быть здесь. Я хочу бороться и не сдаваться, мне нравится этот вызов, который мне как менеджеру предстоит. Кто захочет последовать за нами, тот будет там.
Первого тайма было почти достаточно, чтобы закончить игру, а потом мы проигрывали со
счетом 1:3», — цитирует Гвардиолу BBC.