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    Гвардиола: Поздравляю «Спортинг» с хорошей игрой

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после поражения от «Спортинга» (1:4) в Лиге чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Многого не скажешь после 1:4. Поздравляю "Спортинг" с хорошей игрой.

    Мы провели фантастический первый тайм, теперь нам сложно забить. Наши соперники не делают многого: мы создаем и пропускаем. Первый тайм был действительно хорош, мы забили гол, но некоторые простые вещи мы иногда упускали.

    Такое может случиться. Эмоционально мы были недостаточно стабильны, а в этом турнире нужно быть стабильными. При счете 1:2 может произойти многое. Нам нужно быть более стабильными эмоционально.

    Когда вы проводите много игр, вы не можете играть в том же составе и с той же четверкой защитников. У нас были эти проблемы в первый день, но что есть, то есть.

    Сейчас сложный момент с точки зрения результатов, но я хочу быть здесь. Я хочу бороться и не сдаваться, мне нравится этот вызов, который мне как менеджеру предстоит. Кто захочет последовать за нами, тот будет там.

    Первого тайма было почти достаточно, чтобы закончить игру, а потом мы проигрывали со
    счетом 1:3», — цитирует Гвардиолу BBC.

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