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    Слот: Салах находится в очень хорошей форме

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможном спаде в игре Мохамеда Салаха из-за возраста.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «На данный момент нет причин думать, что его ждет спад. Глядя на его статистику и на его игру, об этом точно говорить не приходится. Я не знаю, как сказать это по-английски, но я не могу сказать, что будет в будущем.

    Сколько сейчас лет Криштиану Роналду? Месси по-прежнему невероятен в свои 37. Но есть и такие игроки, как я, которые в 33 года уже не были так хороши, но не сказать, что я был очень хорош и в 26. Я не знаю, что случится в будущем, но я точно знаю, что Мо находится в очень хорошей форме», — приводит слова Слота The Guardian.

    В текущем сезоне АПЛ Салах провел 10 матчей, в которых забил семь мячей и сделал пять ассистов.

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