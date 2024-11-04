Слот: Салах находится в очень хорошей форме

Главный тренервысказался о возможном спаде в игреиз-за возраста.

«На данный момент нет причин думать, что его ждет спад. Глядя на его статистику и на его игру, об этом точно говорить не приходится. Я не знаю, как сказать это по-английски, но я не могу сказать, что будет в будущем.

Сколько сейчас лет Криштиану Роналду? Месси по-прежнему невероятен в свои 37. Но есть и такие игроки, как я, которые в 33 года уже не были так хороши, но не сказать, что я был очень хорош и в 26. Я не знаю, что случится в будущем, но я точно знаю, что Мо находится в очень хорошей форме», — приводит слова Слота The Guardian.

В текущем сезоне АПЛ Салах провел 10 матчей, в которых забил семь мячей и сделал пять ассистов.