ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
    Все новости спорта

    «Атлетико» и «Эспаньол» прошли дальше в Кубке Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетико Эспаньол
    Завершились два матча 1/64 финала Кубка Испании с участием клубов Примеры.

    Хулиан Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хулиан Альварес

    «Вик» дома уступил мадридскому «Атлетико» — 0:2.

    Дублем в этой встрече отметился аргентинский нападающий Хулиан Альварес, забивший на 81-й и 90-й минутах.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    UE Vic — Атлетико 0:2
    Голы: 0:1 Хулиан Альварес (пенальти) (81'), 0:2 Хулиан Альварес (90') Предупреждение: Alfons Senye (80')

    «Сан Тирсо» проиграл на своем поле «Эспаньолу» — 0:4.

    Хет-триком отметился аргентинец Алехо Велис (54-я, 86-я и 90+1-я), также забивал Иван Кардона (84-я).

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    San Tirso SD — Эспаньол 0:4
    Голы: 0:1 Алехо Велис (54'), 0:2 Ирвин Кардона (84'), 0:3 Алехо Велис (86'), 0:4 Алехо Велис (90 + 1')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» переиграть «Торино»?
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Комо» не остановит «Лацио»?
  • «Комо» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли «Динамо» продлить свою победную серию?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Комо — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры