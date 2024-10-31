«Атлетико» и «Эспаньол» прошли дальше в Кубке Испании

Хулиан Альварес Фото: globallookpress.com
«Вик» дома уступил мадридскому «Атлетико» — 0:2.
Дублем в этой встрече отметился аргентинский нападающий Хулиан Альварес, забивший на 81-й и 90-й минутах.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
UE Vic — Атлетико 0:2
Голы: 0:1 Хулиан Альварес (пенальти) (81'), 0:2 Хулиан Альварес (90') Предупреждение: Alfons Senye (80')
«Сан Тирсо» проиграл на своем поле «Эспаньолу» — 0:4.
Хет-триком отметился аргентинец Алехо Велис (54-я, 86-я и 90+1-я), также забивал Иван Кардона (84-я).
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
San Tirso SD — Эспаньол 0:4
Голы: 0:1 Алехо Велис (54'), 0:2 Ирвин Кардона (84'), 0:3 Алехо Велис (86'), 0:4 Алехо Велис (90 + 1')