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    Флик: Поговорил с Анчелотти после матча, обычная ситуация

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался по поводу инцидента с участием Карло Анчелотти после четвертого пропущенного гола в матче 11-го тура Примеры с «Реалом» (4:0).

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Я его не видел этот инцидент. Поговорил с Анчелотти после матча, но это обычная ситуация. Команда всего лишь праздновала гол. Мы достаточно взрослые, чтобы обсуждать это», — приводит слова Флика Marca.

    После четвертого гола Анчелотти подошел к Флику и жестами выражал свое недовольство. Затем итальянец заявил, что проблема возникла из-за помощника Флика, который вел себя неподобающим образом в момент празднования гола.

    У сине-гранатовых в Мадриде голы забили Роберт Левандовски (дубль), Ламин Ямаль и Рафинья.

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