Флик: Поговорил с Анчелотти после матча, обычная ситуация

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
«Я его не видел этот инцидент. Поговорил с Анчелотти после матча, но это обычная ситуация. Команда всего лишь праздновала гол. Мы достаточно взрослые, чтобы обсуждать это», — приводит слова Флика Marca.
После четвертого гола Анчелотти подошел к Флику и жестами выражал свое недовольство. Затем итальянец заявил, что проблема возникла из-за помощника Флика, который вел себя неподобающим образом в момент празднования гола.
У сине-гранатовых в Мадриде голы забили Роберт Левандовски (дубль), Ламин Ямаль и Рафинья.