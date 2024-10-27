Флик: Поговорил с Анчелотти после матча, обычная ситуация

Наставник «Барселоны»высказался по поводу инцидента с участиемпосле четвертого пропущенного гола в матче 11-го тура Примеры с «Реалом» (4:0).

«Я его не видел этот инцидент. Поговорил с Анчелотти после матча, но это обычная ситуация. Команда всего лишь праздновала гол. Мы достаточно взрослые, чтобы обсуждать это», — приводит слова Флика Marca.

После четвертого гола Анчелотти подошел к Флику и жестами выражал свое недовольство. Затем итальянец заявил, что проблема возникла из-за помощника Флика, который вел себя неподобающим образом в момент празднования гола.

У сине-гранатовых в Мадриде голы забили Роберт Левандовски (дубль), Ламин Ямаль и Рафинья.