Куртуа: Лунин заставляет меня становиться лучше

Вратарь «Реала»высказался по поводу взаимоотношений с голкипером. Он отметил, что в клубе отличная конкуренция.

«Я стараюсь ему помогать. И он заставляет меня становиться лучше и демонстрировать, на что я способен. Как и остальные партнёры по команде. Это непросто, поскольку Лунин недавно много играл, но Андрей — отличный вратарь, и он, несомненно, продолжит помогать нам», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за мадридскую команду 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов.

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Его контрактное соглашение с мадридским клубом рассчитано до 2026 года.