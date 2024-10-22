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    Куртуа: Лунин заставляет меня становиться лучше

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    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу взаимоотношений с голкипером Андреем Луниным. Он отметил, что в клубе отличная конкуренция.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Я стараюсь ему помогать. И он заставляет меня становиться лучше и демонстрировать, на что я способен. Как и остальные партнёры по команде. Это непросто, поскольку Лунин недавно много играл, но Андрей — отличный вратарь, и он, несомненно, продолжит помогать нам», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

    В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за мадридскую команду 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Его контрактное соглашение с мадридским клубом рассчитано до 2026 года.

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