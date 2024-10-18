Команда Слуцкого стала лидером чемпионата Китая

Леонид Слуцкий Фото: globallookpress.com
После этого успеха она возглавила таблицу чемпионата Китая с 73 очками.
На 62-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Хэнаня" Неманья Чович. Спустя две минуты игрок "Шанхая" Жоау Карлуш сравнял счёт. Победу хозяевам принёс гол полузащитника У Си.
Футбол. Китай. Суперлига
Шанхай Шэньхуа — Хэнань Сонгшан Лонгмен 2:1
Голы: 0:1 Неманя Чович (62'), 1:1 Жуан Карлуш Тейшейра (64'), 2:1 У Си (89') Предупреждения: Huang Ruifeng (76'), Хэ Гуань (79'), Фулансисы Айди (90 + 5')
Главный конкурент подопечных Слуцкого и прежний лидер "Шанхай Порт" уступил в своем матче "Чэнду Жунчэн" (1:3) и опустился на вторую строчку с 72 очками за два тура до конца чемпионата Китая.
Футбол. Китай. Суперлига
Чэнду Жунчэн — Шанхай Порт 3:1
Голы: 1:0 Tang Chuang (21'), 2:0 Тим Чоу (28'), 2:1 Jussa (32'), 3:1 Tang Chuang (43') Предупреждения: Фэн Чжои (57'), Яав Гурфинкель (73')