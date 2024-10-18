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    Матео Кассьерра«Акрон» — «Зенит». Онлайн
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    Команда Слуцкого стала лидером чемпионата Китая

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Шанхай Шэньхуа Хэнань Цзянье Шанхай СИПГ
    В матче 28-го тура китайской Суперлиги команда Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа»« обыграла со счетом 2:1 "Хэнань".

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    После этого успеха она возглавила таблицу чемпионата Китая с 73 очками.

    На 62-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Хэнаня" Неманья Чович. Спустя две минуты игрок "Шанхая" Жоау Карлуш сравнял счёт. Победу хозяевам принёс гол полузащитника У Си.

    Футбол. Китай. Суперлига
    Шанхай Шэньхуа — Хэнань Сонгшан Лонгмен 2:1
    Голы: 0:1 Неманя Чович (62'), 1:1 Жуан Карлуш Тейшейра (64'), 2:1 У Си (89') Предупреждения: Huang Ruifeng (76'), Хэ Гуань (79'), Фулансисы Айди (90 + 5')

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    Главный конкурент подопечных Слуцкого и прежний лидер "Шанхай Порт" уступил в своем матче "Чэнду Жунчэн" (1:3) и опустился на вторую строчку с 72 очками за два тура до конца чемпионата Китая.

    Футбол. Китай. Суперлига
    Чэнду Жунчэн — Шанхай Порт 3:1
    Голы: 1:0 Tang Chuang (21'), 2:0 Тим Чоу (28'), 2:1 Jussa (32'), 3:1 Tang Chuang (43') Предупреждения: Фэн Чжои (57'), Яав Гурфинкель (73')
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