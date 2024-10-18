Команда Слуцкого стала лидером чемпионата Китая

В матче 28-го тура китайской Суперлиги команда Леонида Слуцкого« обыграла со счетом 2:1

После этого успеха она возглавила таблицу чемпионата Китая с 73 очками.

На 62-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Хэнаня" Неманья Чович. Спустя две минуты игрок "Шанхая" Жоау Карлуш сравнял счёт. Победу хозяевам принёс гол полузащитника У Си.

Футбол. Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа — Хэнань Сонгшан Лонгмен 2:1 Голы: 0:1 Неманя Чович (62'), 1:1 Жуан Карлуш Тейшейра (64'), 2:1 У Си (89') Предупреждения: Huang Ruifeng (76'), Хэ Гуань (79'), Фулансисы Айди (90 + 5')

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Главный конкурент подопечных Слуцкого и прежний лидер "Шанхай Порт" уступил в своем матче "Чэнду Жунчэн" (1:3) и опустился на вторую строчку с 72 очками за два тура до конца чемпионата Китая.