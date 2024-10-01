Широков: С чего «Краснодар» должен был сдать?

Бывший футболиствысказался о выступлении «Краснодара» в текущем сезоне. После 10 туров команда Мурада Мусаева идет первой в таблице РПЛ.

«У "Краснодара" есть победы, а это самое главное. Но как это может быть сенсацией? Они в том сезоне до последнего боролись за первое место. С чего вдруг должны были сдать? Команда осталась практически такой же. С их точки зрения ещё и усилились. Их результаты — нормальная история.

Единственное долго не могли обыграть дома "Зенит". Но когда-то это должно было случиться. Старт у "Краснодара" не задался, но сейчас они набрали форму. Последние матчи отлично играют. Игра с "Зенитом" была равной. Кто смог реализовать моменты, тот и победил», — сказал Широков «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» в 10-м туре дома одолел «Зенит» со счетом 2:0.