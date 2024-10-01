Пятибратов: Для нас психологический момент — это самое главное

Главный тренер воронежскоговысказался о победе в матче с(1:0) в Кубке России.

«Это эмоции. Мы потихоньку организовываемся. Кажется, что идем правильной дорогой. Каждый матч для нас — экзамен. Мне очень понравился первый тайм, мы были командой, которая приехала играть в футбол. Создавали моменты, могли забить два мяча с игры в первом тайме, но забить с пенальти — это тоже труд игроков. Много пищи для размышлений. Надо спокойно все проанализировать.

На нас немного давит ситуация, когда нет побед. Тяжело выходить раскрепощенными, нужно мастерство, чтобы так делать. Когда повели в счете, у ребят было желание сохранить результат. Без мяча тоже надо уметь играть.

Не припомню моментов у "Рубина". На мой взгляд, это очень квалифицированная команда. Рашида Рахимова я давно знаю, это супертренер. У "Рубина" прекрасный подбор игроков, они могут создавать сложности любой команде. И тем ценнее наш успех. Это именно успех, не надо стесняться это вслух говорить.

Я поблагодарил ребят, потому что они верили, что можем выиграть. Для нас психологический момент — это самое главное. С хорошим настроением едем домой», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Таким образом, у «Рубина» осталось шесть очков и третье место в турнирной таблице. «Факел» набрал первые три балла и идет последним.