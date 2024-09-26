«Знамя труда» — «Арсенал»: счет матча 2:1 пен, обзор голов

В Кубке России Путь регионов случилась небольшая сенсация.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Сторожук — тренер «Арсенала» Фото: arsenaltula.ru

Лидер Первого лиги тульский «Арсенал» проиграл в серии пенальти «Знамя Труда» из Орехово-Зуево из Второй лиги и покидает турнир.

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1.

Гости открыли счет на 11-й минуте после точного удара Максима Турищева. Хозяева ответили голом Павла Кузнецова на 25-й минуте.

В серии пенальти точнее было «Знамя Труда» со счетом 4:3.