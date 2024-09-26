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    Лидер Первой лиги вылетел из Кубка России

    «Знамя труда» — «Арсенал»: счет матча 2:1 пен, обзор голов

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    В Кубке России Путь регионов случилась небольшая сенсация.

    Александр Сторожук — тренер «Арсенала»
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    Александр Сторожук — тренер «Арсенала»

    Лидер Первого лиги тульский «Арсенал» проиграл в серии пенальти «Знамя Труда» из Орехово-Зуево из Второй лиги и покидает турнир.

    Основное время завершилось вничью со счетом 1:1.

    Гости открыли счет на 11-й минуте после точного удара Максима Турищева. Хозяева ответили голом Павла Кузнецова на 25-й минуте.

    В серии пенальти точнее было «Знамя Труда» со счетом 4:3.

    Футбол. Россия. Кубок
    Знамя Труда — Арсенал Тула 2:1
    Голы: 0:1 Максим Турищев (11'), 1:1 Павел Кузнецов (25'), : Олег Дмитриев (пенальти) (1'), : Sentyurin M. (пенальти) (1'), : Александр Коротков (пенальти) (2'), : Роман Шишков (пенальти) (2'), : Павел Кузнецов (пенальти) (3'), : Никита Печенкин (пенальти) (5'), : Urkhov R. (пенальти) (5') Знамя Труда: Роман Шишков, Павел Кузнецов, Stratan D., Krasilshchikov I., Lavrenkov A., Lyubchenko O., Neplyuev D., Sentyurin M., Sobolev D., Urkhov R., Veretennikov N. Арсенал Тула: Александр Коротков, Александр Мухин, Никита Печенкин, Григорий Жилкин, Олег Дмитриев, Никита Раздорских, Максим Турищев, Kashintsev T., Azyavin I., Shevchenko E., Weber D. Предупреждения: Павел Кузнецов (27'), Lee Sa D. (49'), Sentyurin M. (68') Удаление: Никита Раздорских (63')
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