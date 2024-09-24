Флик ответил, будет ли «Барселона» покупать нового вратаря

Главный тренер «Барселоны»рассказал, станут ли каталонцы искать нового голкипера на замену получившего тяжелую травму

«Подписание вратаря? Прежде всего, сейчас Иньяки Пенья работает очень хорошо. Он большой профессионал. Мы уверены в нём. Второй вратарь — это всегда сложно, но он готов играть. Мы доверяем ему, но мы собираемся обсудить, что нам делать дальше.

У нас очень молодые игроки. В данный момент мы не чувствуем давления. Нам комфортно с Иньяки», — приводит слова Флика AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

Тер Стеген разорвал подколенное сухожилие в матче 6-го тура Примеры с «Вильярреалом» и был заменен в первом тайме. По прогнозу врачей он пропустит от 7 до 9 месяцев. Вместо него на замену вышел Иньяки Пенья.