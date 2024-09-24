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    Флик ответил, будет ли «Барселона» покупать нового вратаря

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, станут ли каталонцы искать нового голкипера на замену получившего тяжелую травму Марка-Андре тер Стегена.

    Ханс Дитер-Флик
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    Ханс Дитер-Флик

    «Подписание вратаря? Прежде всего, сейчас Иньяки Пенья работает очень хорошо. Он большой профессионал. Мы уверены в нём. Второй вратарь — это всегда сложно, но он готов играть. Мы доверяем ему, но мы собираемся обсудить, что нам делать дальше.

    У нас очень молодые игроки. В данный момент мы не чувствуем давления. Нам комфортно с Иньяки», — приводит слова Флика AS.

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    Тер Стеген разорвал подколенное сухожилие в матче 6-го тура Примеры с «Вильярреалом» и был заменен в первом тайме. По прогнозу врачей он пропустит от 7 до 9 месяцев. Вместо него на замену вышел Иньяки Пенья.

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