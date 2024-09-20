Симеоне: «Атлетико» контролировал 80 процентов матча с «Лейпцигом»

Главный тренер «Атлетико»прокомментировал победу над(2:1) в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы контролировали 80 процентов игры. Мы не смогли остановить контратаку, которая принесла им гол.

Они очень хорошо контратаковали, но после пропущенного мяча нам удавалось их тормозить.

Мы больше играли на их половине поля, заработали несколько угловых и создали четыре хороших голевых момента, но мяч никак не шел в ворота.

Хорошо, что контратака с участием Льоренте и Гризманна все же позволила нам сравнять счет», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет 2 октября против «Бенфики», а «Лейпциг» встретится с «Ювентусом».