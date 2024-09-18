ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аббосбек Файзуллаев — игрок ЦСКА ЦСКА «засушил» «Краснодар». Важнейшая победа для армейццев
  • 00:02
    • ПСЖ вырвал победу у «Жироны» в матче Лиги чемпионов
  • 23:58
    • «Манчестер Сити» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
  • 23:52
    • «Боруссия» Д всухую обыграла «Брюгге» в матче ЛЧ
  • 23:30
    • «Динамо» Москва в серии пенальти обыграло «Динамо» Махачкала в матче Кубка России
  • 21:47
    • «Болонья» и «Шахтер» поделили очки, Судаков не забил пенальти
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» — «Интер»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Италии Интер
    «Манчестер Сити» на своем поле не смог обыграть «Интер» (0:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    За весь матч «горожане» 5 раз ударили в створ ворот и совершил 12 штрафных ударов. «Интер» трижды угрожал воротам соперника и подал 3 угловых.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Манчестер Сити — Интер 0:0
    Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Рико Льюис, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва (Жереми Доку, 80'), Кевин Де Брёйне (Илкай Гюндоган, 46'), Джек Грилиш, Эрлинг Холанд, Savinho (Филип Фоден, 46') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 75'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Янн Биссекк (Бенжамен Павар, 75'), Пётр Зелиньски (Генрих Мхитарян, 65'), Хакан Чалханоглу (Давиде Фраттези, 82'), Николо Барелла, Марку Тюрам (Лаутаро Мартинес, 65'), Мехди Тареми Предупреждение: Рубен Диаш (33')

    В следующем матче «Манчестер Сити» встретится со «Слованом» в рамках 2-го тура общего этапа ЛЧ, а «Интер» сыграют против «Црвены Звезды» 1-го числа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» дома не уступит «Барселоне»
  • «Монако» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Спартак» уверенно одолеет самарцев
  • «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Ждем результативный матч
  • «Уфа» — «Чайка». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уфа — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Карацев — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аталанта — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Шан — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры