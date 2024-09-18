«Манчестер Сити» — «Интер»: счет матча 0:0, обзор

на своем поле не смог обыграть(0:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

За весь матч «горожане» 5 раз ударили в створ ворот и совершил 12 штрафных ударов. «Интер» трижды угрожал воротам соперника и подал 3 угловых.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Манчестер Сити — Интер 0:0 Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Рико Льюис, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва (Жереми Доку, 80'), Кевин Де Брёйне (Илкай Гюндоган, 46'), Джек Грилиш, Эрлинг Холанд, Savinho (Филип Фоден, 46') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 75'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Янн Биссекк (Бенжамен Павар, 75'), Пётр Зелиньски (Генрих Мхитарян, 65'), Хакан Чалханоглу (Давиде Фраттези, 82'), Николо Барелла, Марку Тюрам (Лаутаро Мартинес, 65'), Мехди Тареми Предупреждение: Рубен Диаш (33')

В следующем матче «Манчестер Сити» встретится со «Слованом» в рамках 2-го тура общего этапа ЛЧ, а «Интер» сыграют против «Црвены Звезды» 1-го числа.