ЦСКА — «Краснодар»: счет матча 2:0, обзор голов

Аббосбек Файзуллаев — игрок ЦСКА Фото: globallookpress.com
Первый гол армейцы забили на 32-й минуте. Защитник ЦСКА Милан Гаич ударил с угла штрафной. Мяч благодаря рикошету оказался в воротах.
На 89-й минуте ЦСКА удвоил свое преимущество благодаря голу Матвея Кисляка.
Футбол. Россия. Кубок. Группа C
ЦСКА — Краснодар 2:0
Голы: 1:0 Адольфо Гайч (32'), 2:0 Матвей Кисляк (89') ЦСКА: Владислав Тороп, Хелвен, Мойзес, Аббосбек Файзуллаев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Сауль Гуарирапа, Diveev I., Koita S. Краснодар: Юрий Дюпин, Георгий Арутюнян, Данила Козлов, Лукас Оласа, Витор Тормена, Мозес Кобнан, Никита Кривцов, Кевин Ленини, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун, Gonzalez G. Предупреждения: Витор Тормена (24'), Кевин Ленини (31'), Владислав Тороп (48'), Матвей Кисляк (58'), Gonzalez G. (90+3')
После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в группе С Кубка России с 8-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 1-й позиции (9 баллов).