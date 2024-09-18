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    ЦСКА всухую обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

    ЦСКА — «Краснодар»: счет матча 2:0, обзор голов

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    ЦСКА одолел «Краснодар» (2:0) в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России.

    Аббосбек Файзуллаев — игрок ЦСКА
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    Аббосбек Файзуллаев — игрок ЦСКА

    Первый гол армейцы забили на 32-й минуте. Защитник ЦСКА Милан Гаич ударил с угла штрафной. Мяч благодаря рикошету оказался в воротах.

    На 89-й минуте ЦСКА удвоил свое преимущество благодаря голу Матвея Кисляка.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    ЦСКА — Краснодар 2:0
    Голы: 1:0 Адольфо Гайч (32'), 2:0 Матвей Кисляк (89') ЦСКА: Владислав Тороп, Хелвен, Мойзес, Аббосбек Файзуллаев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Сауль Гуарирапа, Diveev I., Koita S. Краснодар: Юрий Дюпин, Георгий Арутюнян, Данила Козлов, Лукас Оласа, Витор Тормена, Мозес Кобнан, Никита Кривцов, Кевин Ленини, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун, Gonzalez G. Предупреждения: Витор Тормена (24'), Кевин Ленини (31'), Владислав Тороп (48'), Матвей Кисляк (58'), Gonzalez G. (90+3')

    После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в группе С Кубка России с 8-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 1-й позиции (9 баллов).

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