Орсато вышел из состава экспертов ЭСК спустя два дня

Председатель судейского комитета РФСрассказал, что известный итальянский арбитрвышел из состава ЭСК РФС. Причиной стала невозможность совмещения работы в ЭСК с другой работой специалиста.

«Ситуация с выходом Орсато из состава экспертов ЭСК не повлияет на работу комиссии. В ближайшее время мы планируем обсудить ряд кандидатов, готовых к сотрудничеству с РФС в рамках ЭСК. Речь идет о футбольных арбитрах с опытом работы на матчах финальных стадий еврокубков, международных соревнований сборных команд уровня чемпионата мира и континентальных первенств», — цитирует Каманцева официальный сайт РФС.

Всего два дня назад, 13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Он работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и на чемпионате мира 2022-го, судил финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В этом году Орсато завершил профессиональную карьеру.