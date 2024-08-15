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    Орсато вышел из состава экспертов ЭСК спустя два дня

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    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что известный итальянский арбитр Даниэле Орсато вышел из состава ЭСК РФС. Причиной стала невозможность совмещения работы в ЭСК с другой работой специалиста.

    Даниэле Орсато
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    Даниэле Орсато

    «Ситуация с выходом Орсато из состава экспертов ЭСК не повлияет на работу комиссии. В ближайшее время мы планируем обсудить ряд кандидатов, готовых к сотрудничеству с РФС в рамках ЭСК. Речь идет о футбольных арбитрах с опытом работы на матчах финальных стадий еврокубков, международных соревнований сборных команд уровня чемпионата мира и континентальных первенств», — цитирует Каманцева официальный сайт РФС.

    Всего два дня назад, 13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Он работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и на чемпионате мира 2022-го, судил финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В этом году Орсато завершил профессиональную карьеру.

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