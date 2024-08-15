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    Мбаппе: Я долго ждал этого момента. Играть в этой футболке с этой эмблемой для этих фанатов

    Футбол Суперкубок УЕФА Аталанта Реал Мадрид
    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе высказался о матче против «Аталанты» (2:0) в Суперкубке УЕФА. Француз смог отметиться голом в дебютном матче за мадридцев.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Прекрасный вечер. Я долго ждал этого момента. Играть в этой футболке с этой эмблемой для этих фанатов... Я очень счастлив. Гол — это важно, я нападающий, но я очень хотел просто сыграть. В этой команде мы всегда должны побеждать.

    У нас лучшие футболисты на всех позициях. Хотя мы все равно должны прибавлять, и я первый, кто должен это сделать. Мы — "Реал Мадрид". Не имеет значения, забью ли я 50 голов. Если я забью 50 — так тому и быть. Надо побеждать. Мы всегда стремимся к большему», — цитирует Мбаппе Marca.

    Таким образом, «Реал» в шестой раз завоевала Суперкубок УЕФА — это рекорд среди всех клубов.

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