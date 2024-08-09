Гасперини отстранил Копмейнерса из-за желания перейти в «Ювентус»

Наставник «Аталанты»недоволен своим полузащитникоми отстранил его от тренировок с основным составом.

Причиной такого решения стало желание голландца уйти в туринский «Ювентус».

«Копмейнерс решил перейти в "Ювентус" и больше не будет играть и тренироваться с нами. Он чувствует стресс, и с таким настроем не может быть полезен ни для себя, ни для команды, ни его товарищам по команде», — цитирует Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

Позже он отметил, что «Аталанта» находится в критической ситуации из-за большого количества травмированных игроков. Гасперини заявил, что команда гораздо менее конкурентоспособна, чем в конце прошлого сезона.

В минувшем сезоне Копмейнерс провел 51 матч за бергамасков во всех турнирах, забил 15 мячей, отдал 7 результативных передач.