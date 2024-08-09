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    Гасперини отстранил Копмейнерса из-за желания перейти в «Ювентус»

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    Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини недоволен своим полузащитником Теном Копмейнерсом и отстранил его от тренировок с основным составом.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    Причиной такого решения стало желание голландца уйти в туринский «Ювентус».

    «Копмейнерс решил перейти в "Ювентус" и больше не будет играть и тренироваться с нами. Он чувствует стресс, и с таким настроем не может быть полезен ни для себя, ни для команды, ни его товарищам по команде», — цитирует Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

    Позже он отметил, что «Аталанта» находится в критической ситуации из-за большого количества травмированных игроков. Гасперини заявил, что команда гораздо менее конкурентоспособна, чем в конце прошлого сезона.

    В минувшем сезоне Копмейнерс провел 51 матч за бергамасков во всех турнирах, забил 15 мячей, отдал 7 результативных передач.

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