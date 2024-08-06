РФС отказал Федотову в выплате неустойки от ЦСКА

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала тренерув выплате компенсации со стороны

Ранее стало известно, что Федотов хочет получить от ЦСКА 200 миллионов рублей в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта.

«Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера по футболу Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА и приняла следующее решение.

Обязать ПФК ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ.

В удовлетворении остальной части требований Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА отказать», — говорится в заявлении РФС.

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, сообщил, что специалист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«РФС отказал Владимиру Федотову в выплате неустойки в 200 млн рублей. Точку в данном споре поставит суд в Лозанне.

Мы сейчас запросим полный текст, дальше уже будет ясно. Изначально было понятно, что проигравшая сторона пойдет в лозаннский суд. Мы предполагали, что если мы выиграем, то ЦСКА пойдет, если они, то мы пойдем», — сказал Прокопец, слова которого передает «Матч ТВ».

Федотов был уволен с поста главного тренера ЦСКА вскоре после завершения прошлого сезона.