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    РФС отказал Федотову в выплате неустойки от ЦСКА

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    Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала тренеру Владимиру Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    Ранее стало известно, что Федотов хочет получить от ЦСКА 200 миллионов рублей в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта.

    «Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера по футболу Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА и приняла следующее решение.

    Обязать ПФК ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ.

    В удовлетворении остальной части требований Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА отказать», — говорится в заявлении РФС.

    Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, сообщил, что специалист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

    «РФС отказал Владимиру Федотову в выплате неустойки в 200 млн рублей. Точку в данном споре поставит суд в Лозанне.

    Мы сейчас запросим полный текст, дальше уже будет ясно. Изначально было понятно, что проигравшая сторона пойдет в лозаннский суд. Мы предполагали, что если мы выиграем, то ЦСКА пойдет, если они, то мы пойдем», — сказал Прокопец, слова которого передает «Матч ТВ».

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