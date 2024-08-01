Игроки «МЮ» Хейлунн и Йоро получили серьезные травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед»и нападающийпропустят начало нового сезона.

Йоро и Хейлунн получили травмы в товарищеском матче с лондонским «Арсеналом».

По информации Sky Sports, 18-летний Йоро выбыл на три месяца из-за перелома плюсневой кости.

Хейлунн повредил мышцы бедра и пропустит шесть недель.

Кроме того, в игре с испанским «Бетисом» получил травму Маркус Рэшфорд. На данный момент неизвестно, сколько времени понадобится нападающему «МЮ» на восстановление.

Календарь и таблица АПЛ

В первом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Фулхэма». Матч пройдет 16 августа.