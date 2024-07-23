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    Ташуев: Если «Динамо» займет третье-четвертое место, это будет неудачей

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    Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев высказался о перспективах московкого «Динамо» в новом сезоне российской Премьер-лиге.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Я ещё в прошлом году говорил, что у "Динамо" практически два состава. У них очень хорошо укомплектована команда. Я не думаю, что у них в этом сезоне будут сложности.

    Ещё должны появиться трансферы, время есть. Если "Динамо" займёт третье-четвёртое место, это будет неудачей», — сказал Ташуев Чемпионату.

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