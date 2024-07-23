Ташуев: Если «Динамо» займет третье-четвертое место, это будет неудачей

Экс-наставниквысказался о перспективах московкогов новом сезоне российской Премьер-лиге.

«Я ещё в прошлом году говорил, что у "Динамо" практически два состава. У них очень хорошо укомплектована команда. Я не думаю, что у них в этом сезоне будут сложности.

Ещё должны появиться трансферы, время есть. Если "Динамо" займёт третье-четвёртое место, это будет неудачей», — сказал Ташуев Чемпионату.

В матче 1-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» уверенно обыграло «Факел» со счетом 3:1. В следующей встрече «бело-голубые» сыграют против «Локомотива» 27-го июля.