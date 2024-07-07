ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим ГлушенковЭкс-игрок «Реала» в «Спартаке», лучший ассистент ЧР в «Зените». Топ-10 летних трансферов РПЛ
  • 23:55
    • Нидерланды обыграли Турцию и пробились в полуфинал Евро-2024
  • 21:43
    • Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024
  • 20:53
    • Медведев одолел Штруффа и вышел в четвертый круг Уимблдона
  • 20:42
    • Свентек неожиданно проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона
  • 22:02
    • «Краснодар» одолел «Ростов» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Куман: Нидерланды вышли в полуфинал, никто этого не ожидал

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Нидерландов Сборная Турции Футбол Турции
    Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о выходе команды в полуфинал Евро-2024.

    Рональд Куман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Куман

    Ранее оранжевые победили Турцию со счетом 2:1. В 1/2 финала предстоит сыграть с Англией.

    «У сборной Англии есть хорошие футболисты, но я думаю, что и у нас есть хорошие игроки. Теперь мы сможем сыграть в Дортмунде, на одном из самых красивых стадионов из возможных. Я также очень горжусь нашими болельщиками.

    Мы вышли в полуфинал, никто этого не ожидал. Я понимаю, что мы ещё не играли с сильнейшими командами, но это не так важно. Вы можете видеть, что у других сборных тоже были трудности, так что это большой комплимент для нас», — приводит слова Кумана NOS.nl.

    Евро-2024 завершится 14 июля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Медведев обыграть Димитрова?
  • Димитров — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сумеет ли ЦСКА огорчить «гробарей»?
  • ЦСКА — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сумеет ли «Зенит» одолеть белградцев?
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 7 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Димитров — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алтынорду — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рыбакина — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Путинцева — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сочи — Тальерес Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наварро — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры