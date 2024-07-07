Куман: Нидерланды вышли в полуфинал, никто этого не ожидал

Наставник сборной Нидерландоввысказался о выходе команды в полуфинал Евро-2024.

Ранее оранжевые победили Турцию со счетом 2:1. В 1/2 финала предстоит сыграть с Англией.

«У сборной Англии есть хорошие футболисты, но я думаю, что и у нас есть хорошие игроки. Теперь мы сможем сыграть в Дортмунде, на одном из самых красивых стадионов из возможных. Я также очень горжусь нашими болельщиками.

Мы вышли в полуфинал, никто этого не ожидал. Я понимаю, что мы ещё не играли с сильнейшими командами, но это не так важно. Вы можете видеть, что у других сборных тоже были трудности, так что это большой комплимент для нас», — приводит слова Кумана NOS.nl.

Евро-2024 завершится 14 июля.