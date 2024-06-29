Лунин может продолжить карьеру в ПСЖ

Украинский голкиперможет стать игроком. Об этом сообщает Defensa Central

Стало известно, что Лунин может покинуть «Реал». В клубе понимают, что Тибо Куртуа будет 1-м номером в составе команды после травмы, а Лунин не захочет снова быть на скамейке запасных.

Руководство ПСЖ следит за ситуацией вокруг голкипера на фоне нестабильной игры Джанлуиджи Доннаруммы в последнее время. К тому же ПСЖ может покинуть вратарь Арнау Тенаса, который был сменщиком основного голкипера команды.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ приобрел у «Краснодара» Матвея Сафонова за 20 млн. евро.