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    Лунин может продолжить карьеру в ПСЖ

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    Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин может стать игроком ПСЖ. Об этом сообщает Defensa Central.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    Стало известно, что Лунин может покинуть «Реал». В клубе понимают, что Тибо Куртуа будет 1-м номером в составе команды после травмы, а Лунин не захочет снова быть на скамейке запасных.

    Руководство ПСЖ следит за ситуацией вокруг голкипера на фоне нестабильной игры Джанлуиджи Доннаруммы в последнее время. К тому же ПСЖ может покинуть вратарь Арнау Тенаса, который был сменщиком основного голкипера команды.

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