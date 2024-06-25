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    Англия сыграла вничью со Словенией, а Дания с Сербией

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    В матче группы С завершились два матча.

    Ян Облак (вратарь Словении)
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    Ян Облак (вратарь Словении)

    Англия не смогла победить Словению — 0:0.

    Игра получилась довольно закрытой с небольшим преимуществом команды Гарета Саутгейта. Она нанесла 9 ударов по воротам соперника, из них три в створ, владела мячом 76% игрового времени, подала шесть угловых. У Словении 4(1) удара и 0 угловых.

    Футбол. Евро-2024. Группа C
    Англия — Словения 0:0
    Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Марк Гехи, Киран Триппьер (Трент Александер-Арнольд, 84'), Конор Галлахер (Кобби Майну, 46'), Деклан Райс, Букайо Сака (Коул Палмер, 71'), Джуд Беллингхэм, Филип Фоден (Энтони Гордон, 89'), Гарри Кейн Словения: Ян Облак, Петар Стоянович, Эрик Янжа (Юре Балковец, 90'), Ванья Дркушич, Жан Карничник, Адам Черин, Яка Бийол, Беньямин Шешко (Йосип Иличич, 75'), Андраж Шпорар (Жан Целар, 86'), Ян Млакар (, 86'), Тими Элшник Предупреждения: Киран Триппьер (17'), Эрик Янжа (22'), Марк Гехи (68'), Яка Бийол (72'), Филип Фоден (77')

    Календарь и таблица Евро-2024

    Вторая между Данией и Сербией также завершилась без голов — 0:0.

    Датчане создали больше опасных моментов, чаще били воротам, владели небольшим территориальным преимуществом, но пробить Предрага Райковича так и не смогли.

    Футбол. Евро-2024. Группа C
    Дания — Сербия 0:0
    Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Андреас Кристенсен, Янник Вестергор, Йоаким Мехле, Александр Хартманн Бах (Виктор Кристансен, 77'), Мортен Юльманн (Томас Делейни, 77'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Кристиан Эриксен (Юссуф Поульсен, 88'), Расмус Хёйлунн (Каспер Дольберг, 59'), Йонас Винд (Андреас Сков Ольсен, 46') Сербия: Предраг Райкович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Милош Велькович, Саша Лукич (Сергей Милинкович-Савич, 87'), Лазар Самарджич (Душан Тадич, 46'), Андрия Живкович, Неманья Гудель (Лука Йович, 46'), Иван Илич (Душан Влахович, 67'), Срджан Мияйлович (Филип Младенович, 73'), Александр Митрович Предупреждения: Никола Миленкович (4'), Йонас Винд (27'), Мортен Юльманн (30'), Александр Митрович (83')

    После трех туров у сборной Англии пять очков, она вышла в плей-офф. Дании и Словения набрали по три, но датчане вышли напрямую в 1/8 финала по дополнительным показателям, Сербия с двумя очками покидает турнир.

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