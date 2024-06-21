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    Агент: У Конате есть предложения из Турции, Греции, средних клубов из Испании и Италии

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    Агент нападающего Мохамеда Конате Дмитрий Селюк высказался о возможных вариантах продолжения карьеры игрока.

    Мохамед Конате
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    Мохамед Конате

    «Предлагают много команд. Я не из тех людей, которые будут называть "Арсенал", "Реал" и "Барселону", когда ничего нет. Но есть предложения из Турции, Греции, средние клубы из Испании и Италии. Основная активность начнётся после 30 июня. Мы не торопимся, хотим ещё посмотреть.

    Если бы у "Ахмата" было столько же денег, сколько у "Зенита", он становился бы чемпионом, а Конате никогда бы оттуда не ушёл. Сейчас мы хотим найти хороший клуб и по уровню, и по заработной плате», — приводит слова Селюка «Чемпионат».

    Напомним, что по окончании сезона Конате покинул грозненский «Ахмат» и стал свободным агентом.

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