Агент: У Конате есть предложения из Турции, Греции, средних клубов из Испании и Италии

Агент нападающеговысказался о возможных вариантах продолжения карьеры игрока.

«Предлагают много команд. Я не из тех людей, которые будут называть "Арсенал", "Реал" и "Барселону", когда ничего нет. Но есть предложения из Турции, Греции, средние клубы из Испании и Италии. Основная активность начнётся после 30 июня. Мы не торопимся, хотим ещё посмотреть.

Если бы у "Ахмата" было столько же денег, сколько у "Зенита", он становился бы чемпионом, а Конате никогда бы оттуда не ушёл. Сейчас мы хотим найти хороший клуб и по уровню, и по заработной плате», — приводит слова Селюка «Чемпионат».

Напомним, что по окончании сезона Конате покинул грозненский «Ахмат» и стал свободным агентом.