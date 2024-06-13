Мората: Я не могу оставаться в «Атлетико», если не буду играть

Нападающийответил на вопрос о своем будущем в мадридском клубе.

«Я вижу, что пишут в СМИ, и руководство знает, о чем я говорю, поэтому я скажу это прямо.

Я ни с кем не вел переговоров, но если я вижу, что "Атлетико" хочет подписать восьмерых нападающих, у меня создастся впечатление, что я не являюсь приоритетом для клуба.

Мне 31 год, в октябре мне исполнится 32, поэтому я не могу оставаться в "Атлетико", если не буду играть», — приводит слова Мораты El Larguero.

В минувшем сезоне «Атлетико» занял четвертое место в чемпионате Испании, Мората забил 15 мячей в 32 матчах.