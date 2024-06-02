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    Магат о назначении Компани в «Баварию»: Надеюсь, что у них снова будут титулы

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    Бывший наставник «Баварии» Феликс Магат высказался о назначении Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенцев.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Я очень рад, что "Бавария" снова наняла в качестве тренера очень хорошего и успешного игрока. Я считаю, что в Бундеслиге все еще есть такая потребность, бывшие игроки мирового уровня привносят в лигу свой тренерский опыт.

    Хаби Алонсо не "просто случайно" выиграл чемпионат и кубок с "Байером". Вот почему я надеюсь, что у "Баварии" снова будут титулы.

    "Бавария" проведет сезон лучше, потому что у игроков будет совершенно другие обязанности, чем в прошлом. У них всегда был тренер в качестве оправдания. Оправдание теперь исчезло, поэтому я верю, что "Бавария", возможно, снова не станет чемпионом, но проведет более хороший сезон», — сказал Магат Sport1.

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