Магат о назначении Компани в «Баварию»: Надеюсь, что у них снова будут титулы

Бывший наставниквысказался о назначениина пост главного тренера мюнхенцев.

«Я очень рад, что "Бавария" снова наняла в качестве тренера очень хорошего и успешного игрока. Я считаю, что в Бундеслиге все еще есть такая потребность, бывшие игроки мирового уровня привносят в лигу свой тренерский опыт.

Хаби Алонсо не "просто случайно" выиграл чемпионат и кубок с "Байером". Вот почему я надеюсь, что у "Баварии" снова будут титулы.

"Бавария" проведет сезон лучше, потому что у игроков будет совершенно другие обязанности, чем в прошлом. У них всегда был тренер в качестве оправдания. Оправдание теперь исчезло, поэтому я верю, что "Бавария", возможно, снова не станет чемпионом, но проведет более хороший сезон», — сказал Магат Sport1.

Ранее Венсан Компани прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Баварии».