Марсьяль покинул «Манчестер Юнайтед»

Французский нападающийобъявил о том, что уходит из

«Дорогие болельщики "Юнайтед", с огромным волнением пишу вам сегодня, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе пришло время перевернуть эту страницу в моей карьере. Я ухожу, чтобы принять новые вызовы, но я всегда буду "красным дьяволом" и продолжу следить за результатами клуба с таким же интересом», — написал Марсьяль на своей странице в социальных сетях.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Марсьяль провел 317 матчей, в которых забил 90 мячей и отдал 47 результативных передач.