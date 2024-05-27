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    Марсьяль покинул «Манчестер Юнайтед»

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    Французский нападающий Антони Марсьяль объявил о том, что уходит из «Манчестер Юнайтед».

    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль

    «Дорогие болельщики "Юнайтед", с огромным волнением пишу вам сегодня, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе пришло время перевернуть эту страницу в моей карьере. Я ухожу, чтобы принять новые вызовы, но я всегда буду "красным дьяволом" и продолжу следить за результатами клуба с таким же интересом», — написал Марсьяль на своей странице в социальных сетях.

    Всего за «Манчестер Юнайтед» Марсьяль провел 317 матчей, в которых забил 90 мячей и отдал 47 результативных передач.

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