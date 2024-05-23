Аршавин: Золото в руках «Динамо», но «Краснодар» способен хлопнуть дверью

Бывший капитан сборной России и «Зенита»прокомментировал предстоящие матчи 30-го тура РПЛ.

«Всё в руках у "Динамо". Если посмотреть на то, как складывался чемпионат, то "Динамо" должно уступить "Краснодару". Сначала одни проигрывают там, где никогда не проигрывали, Кассьерра забил пять (в матче "Зенита" с "Ахматом"), а мог шесть.

Мне кажется, что "Зенит" прорвало, и за матч с "Ростовом" я не переживаю. "Динамо" задорно играет, вырывает матчи в концовке, но "Краснодар" может хлопнуть дверью», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов» пройдут 25 мая, в одно время 16:30 мск.