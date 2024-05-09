Митрофанов: У нас были варианты, но летом мы решили провести всего одну игру

Генсек РФСвысказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Беларуси.

«Мы с коллегами из Беларуси запланировали игру. Она состоится 7 июня в Минске в 20.00. Всех приглашаем на матч, несмотря на то, что параллельно будет много интересных событий, например ПМЭФ. Авиасообщение, дорожное сообщение с Минском развито прекрасно. Замечательный город, отличный стадион. Всех приглашаем на матч!

Конечно, мы ведем переговоры с другими командами. У нас были варианты, но летом мы решили провести всего одну игру. От второго матча мы отказались. В том числе чтобы дать клубам небольшую паузу для отдыха и проведения предсезонных сборов перед новым сезоном.

Сейчас лига и РФС определяются с тем, когда будет возобновлен чемпионат. По одному из вариантов, он начнется достаточно рано, поэтому решили дать игрокам чуть-чуть времени на отдых. Идут плановые переговоры по поиску соперников на сентябрьский, ноябрьский, мартовский и прочие сборы. Конечно, хотелось бы этого не делать и вернуться в официальные соревнования.

Первые лица? Это вопрос скорее к представителям первых лиц, но учитывая, что матч запланирован на 7 июня, и в этом день пленарное заседание на ПМЭФ... Думаю, что это вряд ли совместимо», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».