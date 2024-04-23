Лунин не хочет продлевать контракт с «Реалом» и может перейти в «МЮ»

По данным TodoFichajes, голкипер «Реала»не собирается подписывать новый контракт со «сливочными» и может покинуть клуб.

Украинский вратарь отклонил новое соглашение на улучшенных условиях, так как не хочет быть вторым номером, когда восстановится после травмы бельгиец Тибо Куртуа.

Главным претендентом на 25-летнего голкипера сейчас является «МЮ», который готов предложить Лунину солидный контракт и статус первого номера вместо Онаны.

В этом сезоне Лунин сыграл за мадридцев 28 матчей, пропустил 25 голов, 12 раз отстоял на ноль. Контракт вратаря с «Реалом» заканчивается в июне 2025 года.