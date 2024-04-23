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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Челси». Онлайн
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    Лунин не хочет продлевать контракт с «Реалом» и может перейти в «МЮ»

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    По данным TodoFichajes, голкипер «Реала» Андрей Лунин не собирается подписывать новый контракт со «сливочными» и может покинуть клуб.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    Украинский вратарь отклонил новое соглашение на улучшенных условиях, так как не хочет быть вторым номером, когда восстановится после травмы бельгиец Тибо Куртуа.

    Главным претендентом на 25-летнего голкипера сейчас является «МЮ», который готов предложить Лунину солидный контракт и статус первого номера вместо Онаны.

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    • В этом сезоне Лунин сыграл за мадридцев 28 матчей, пропустил 25 голов, 12 раз отстоял на ноль. Контракт вратаря с «Реалом» заканчивается в июне 2025 года.

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