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    Гендиректор «Байера»: Однажды Хаби Алонсо станет тренером «Реала», ноль сомнений

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    Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро уверен в том, что действующий наставник команды Хаби Алонсо в будущем станет главным тренером «Реала».

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Я не сомневаюсь, однажды Хаби Алонсо станет тренером "Реала". Ноль сомнений! Единственный вопрос заключается в том, когда он подпишет контракт с "Реалом". Но это произойдет, поверьте мне. Я в этом убежден», — сказал Карро El Larguero.

    Напомним, что 14-го апреля «Байер» обыграл «Вердер» (5:0) и гарантировал себе чемпионство в Бундеслиге за 5 туров до конца чемпионата.

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    • Ранее стало известно, что Хаби Алонсо останется в леверкузенском клубе еще как минимум на 1 год.

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