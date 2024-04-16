Гендиректор «Байера»: Однажды Хаби Алонсо станет тренером «Реала», ноль сомнений

Генеральный директоруверен в том, что действующий наставник командыв будущем станет главным тренером

«Я не сомневаюсь, однажды Хаби Алонсо станет тренером "Реала". Ноль сомнений! Единственный вопрос заключается в том, когда он подпишет контракт с "Реалом". Но это произойдет, поверьте мне. Я в этом убежден», — сказал Карро El Larguero.

Напомним, что 14-го апреля «Байер» обыграл «Вердер» (5:0) и гарантировал себе чемпионство в Бундеслиге за 5 туров до конца чемпионата.

Ранее стало известно, что Хаби Алонсо останется в леверкузенском клубе еще как минимум на 1 год.