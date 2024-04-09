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    Витсель: Когда нам выпал Дортмунд, мы радовались не сильнее, чем если бы нам выпал «Сити»

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    Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель высказался о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

    Аксель Витсель
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    Аксель Витсель

    «Когда нам выпал Дортмунд, мы радовались не сильнее, чем если бы нам выпал "Сити" или кто-то еще. Потому что в Лиге чемпионов — да и вообще в футболе — не бывает легких матчей. "Боруссия" — очень хорошая команда. Я провел в Дортмунде четыре года, и это был отличное время. Они жестко прессингуют, у них есть очень быстрые футболисты, а также игроки, здорово развивающие атаку из середины поля.

    Проблемы с сухими матчами у "Атлетико"? Это то, над чем нам необходимо поработать, мы все это понимаем. Если завтра мы сможем избежать голов в свои ворота, это будет великолепно, но мы понимаем, что нам нужно прибавлять в этом аспекте», — цитирует Витселя пресс-служба УЕФА.

    Матч «Атлетико» — «Боруссия» пройдет 10 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск.

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