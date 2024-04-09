Витсель: Когда нам выпал Дортмунд, мы радовались не сильнее, чем если бы нам выпал «Сити»

Полузащитниквысказался о предстоящем матче с дортмундскойв Лиге чемпионов.

«Когда нам выпал Дортмунд, мы радовались не сильнее, чем если бы нам выпал "Сити" или кто-то еще. Потому что в Лиге чемпионов — да и вообще в футболе — не бывает легких матчей. "Боруссия" — очень хорошая команда. Я провел в Дортмунде четыре года, и это был отличное время. Они жестко прессингуют, у них есть очень быстрые футболисты, а также игроки, здорово развивающие атаку из середины поля.

Проблемы с сухими матчами у "Атлетико"? Это то, над чем нам необходимо поработать, мы все это понимаем. Если завтра мы сможем избежать голов в свои ворота, это будет великолепно, но мы понимаем, что нам нужно прибавлять в этом аспекте», — цитирует Витселя пресс-служба УЕФА.

Матч «Атлетико» — «Боруссия» пройдет 10 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 мск.