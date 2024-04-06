Роналду прокомментировал трудную победу «Аль-Насра» в дополнительное время

Закончился матч 27-го тура саудовской Про-Лиги между «Дамаком» и «Аль-Насром», за который выступает

Гости одержали победу со счетом 1:0. Криштиану Роналду вышел на поле на 66-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Позже португалец отреагировал на победу своего клуба, опубликовав соответствующий пост на своей странице в одной из социальных сетей. «Ещё одна важная победа», — написал Криштиану под постом с фотографиями со встречи.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии в активе Роналду 29 голов и 10 результативных передач в 25 матчах. Он возглавляет гонку бомбардиров.