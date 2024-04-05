Семак: Нас ждет очень трудный матч с «Балтикой»

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча противв чемпионате страны.

«Насчёт раздражителя, я думаю, вам кажется, исходя из того, что привыкли к победам команды. Смотрят и анализируют игру команды исключительно из её результатов предыдущих лет. Что касается игры, всегда игры даются сложно. Бывают у всех игры и хорошие, и плохие. Любой клуб, если посмотрите, европейский, российский, каким бы он ни был, проводит и хорошие матчи, и плохие, или таймы плохие и хорошие. Такое бывает и случается.

Что касается "Балтики", то у нас нет никаких иллюзий. Мы уже сыграли с "Балтикой" три раза: два раза — в Кубке и один — в чемпионате. Мы прекрасно понимаем уровень этой команды. Команда очень хорошая, очень организованная, играет агрессивно, опасна на стандартных положениях. На 100% все уверены, что нас ждёт очень-очень трудный и сложный матч», — цитирует Семака «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Игра «Зенит» — «Балтика» состоится 7 апреля в «Санкт‑Петербурге и начнется в 16:30 мск.