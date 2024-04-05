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    Канселу может вернуться в «Баварию»

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    «Бавария» снова рассматривает возможность подписания защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    В нынешнем сезоне португальский футболист выступает на правах аренды за «Барселону».

    По информации Relevo, «Манчестер Сити» хочет получить за Канселу от 40 до 50 миллионов евро.

    Источник отмечает, что «Барса» тоже заинтересована в приобретении Жоау, но готова предложить максимум 30 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Канселу в 30 миллионов евро. В текущем чемпионате Испании он провел 25 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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