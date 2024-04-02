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    Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

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    Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» — «Зенит».

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Кубок России — чуть другой турнир и сейчас проходит не в том привычном формате, который мы привыкли видеть. Думаю, что для "Спартака" матч с "Зенитом" будет более важным, так как играют на домашнем стадионе и есть шанс зацепиться за трофей. Ведь сейчас у "Спартака" в чемпионате шансов нет.

    Плюс у "Спартака" неудачная серия из трёх матчей без побед и без забитых мячей. Поэтому дома при своих болельщиках "Спартак" должен рвать и метать, но получится это или нет — другой вопрос. Ведь "Спартак" будет играть с "Зенитом", который является лучшей командой в России.

    "Зенит" также не показывает того футбола и результата, которого ждут. После рестарта чемпионата "Зенит" пока не ахти», — сказал Дьяков Чемпионату.

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    • Напомним, что матч между «Спартаком» и «Зенит» состоится 3-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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