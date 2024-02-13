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    Анчелотти: У «Реала» в Лиге чемпионов всегда высокая мотивация

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти оценил состояние подопечных перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мотивация "Реала" всегда на высоте, потому что Лига чемпионов — самый важный турнир в истории. Мы, как и всегда, будем бороться за победу в нем. "Реал" отлично играет в последнее время, нам очень нравится выступать в Лиге чемпионов.

    Против нас будет очень качественный соперник, который проповедует интенсивный футбол. Нужно быть готовыми и показать свою лучшую игру как в защите, так и в атаке», — приводит официальный сайт УЕФА слова Анчелотти.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» начнется 13 февраля в 23:00 мск. Ответная игра пройдет 6 марта.

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