Анчелотти: У «Реала» в Лиге чемпионов всегда высокая мотивация

Наставник «Реала»оценил состояние подопечных перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Мотивация "Реала" всегда на высоте, потому что Лига чемпионов — самый важный турнир в истории. Мы, как и всегда, будем бороться за победу в нем. "Реал" отлично играет в последнее время, нам очень нравится выступать в Лиге чемпионов.

Против нас будет очень качественный соперник, который проповедует интенсивный футбол. Нужно быть готовыми и показать свою лучшую игру как в защите, так и в атаке», — приводит официальный сайт УЕФА слова Анчелотти.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» начнется 13 февраля в 23:00 мск. Ответная игра пройдет 6 марта.