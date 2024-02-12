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    Деку: Клопп сказал, что хочет отдохнуть от тренерской работы

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку подтвердил, что Юрген Клопп не возглавит каталонскую команду этим летом.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Клопп ранее сообщил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании текущего сезона.

    «Он сказал, что хочет отдохнуть от тренерской работы на какое-то время.

    У нас серьезные финансовые проблемы, и это одна из причин, по которой клуб пригласил меня. Мы не можем вкладывать столько же денег, сколько другие клубы-миллионеры, и это демотивирует любого тренера, который приходит сюда с желанием выиграть все здесь и сейчас.

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    • К сожалению, мы не можем предоставить средства для этого. Не на данном этапе», — приводит слова Деку SOL.

    Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави покинет команду после этого сезона.

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