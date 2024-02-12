Деку: Клопп сказал, что хочет отдохнуть от тренерской работы

Спортивный директор «Барселоны»подтвердил, чтоне возглавит каталонскую команду этим летом.

Клопп ранее сообщил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании текущего сезона.

«Он сказал, что хочет отдохнуть от тренерской работы на какое-то время.

У нас серьезные финансовые проблемы, и это одна из причин, по которой клуб пригласил меня. Мы не можем вкладывать столько же денег, сколько другие клубы-миллионеры, и это демотивирует любого тренера, который приходит сюда с желанием выиграть все здесь и сейчас.

К сожалению, мы не можем предоставить средства для этого. Не на данном этапе», — приводит слова Деку SOL.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави покинет команду после этого сезона.