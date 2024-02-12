Деку: Клопп сказал, что хочет отдохнуть от тренерской работы

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
Клопп ранее сообщил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании текущего сезона.
«Он сказал, что хочет отдохнуть от тренерской работы на какое-то время.
У нас серьезные финансовые проблемы, и это одна из причин, по которой клуб пригласил меня. Мы не можем вкладывать столько же денег, сколько другие клубы-миллионеры, и это демотивирует любого тренера, который приходит сюда с желанием выиграть все здесь и сейчас.
К сожалению, мы не можем предоставить средства для этого. Не на данном этапе», — приводит слова Деку SOL.
Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави покинет команду после этого сезона.