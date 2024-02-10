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    «Реал Сосьедад» уступил «Осасуне»

    «Реал Сосьедад» — «Осасуна»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» дома проиграл «Осасуне» со счетом 0:1.

    «Осасуна»
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    «Осасуна»

    Автором единственного гола в данном противостоянии стал Анте Будимир.

    Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Осасуна 0:1
    Гол: 0:1 Анте Будимир (49') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру (Амари Траоре, 72'), Хон Пачеко, Хавьер Галан, Игор Субельдия, Беньят Туррьентес (Хон Андер Оласагасти, 72'), Мартин Субименди, Микель Мерино (Брайс Мендес, 62'), Арсен Захарян (Андер Барренечеа, 62'), Такэфуса Кубо, Андре Силва (Садик Умар, 62') Осасуна: Серхио Эррера, Хоан Мохика (Хуан Крус, 73'), Хорхе Эррандо, Давид Гарсия, Гарсия Унай Лугеа (Алехандро Катена, 80'), Хесус Аресо, Рубен Пенья (Рубен Гарсия, 65'), Аймар Орос, Лукас Торро, Хон Монкайола (Пабло Ибаньес, 74'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 74')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 24 туров «Реал Сосьедад» располагается на седьмом месте с 37 очками. «Осасуна» находится на 11-й строчке с 29 очками.

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