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    Симоне Индзаги: «Интер» многое отдал в матче с «Фиорентиной»

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    Наставник «Интера» Симоне Индзаги оценил победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 22-го тура Серии А.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «После того как мы вышли вперёд, у нас было много возможностей, где мы могли действовать лучше, а во втором тайме мы создали много контратак, в которых обычно проявляем больше качества. Команда многое отдала, и теперь у них будет два дня отдыха, потому что они это заслужили.

    Против "Ювентуса" это будет матч между двумя командами, которые демонстрируют отличную игру. Нам противостоит команда, которая играет очень хорошо, и поэтому нам придётся подготовиться к ней так же, как мы готовились к обратному матчу. На этот раз мы играем дома перед нашими болельщиками, которые очень важны для нас», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

    Календарь и таблица Серии А

    После 22 туров «Интер» лидирует в Серии А, набрав 54 очка. Вторым идет «Ювентус» (53 очка).

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