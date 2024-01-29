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    Гол Лаутаро Мартинеса принес победу «Интеру» над «Фиорентиной»

    «Фиорентина» — «Интер»: счет матча 0:1 (0:1), обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Интер
    В матче 22-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» уступила на своем поле миланскому «Интеру» со счетом 0:1.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    Единственный гол на 14-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Для аргентинского бомбардира это уже 19-й гол в чемпионате, он продолжает уверенно лидировать в списке бомбардиров Серии А.

    Голевую передачу ему отдал албанский полузащитник Кристиан Аслани, вышедший в стартовом составе.

    «Фиорентина» имел шанс отыграться, но лидер команды Нико Гонсалес на 74-й минуте не реализовал пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Интер 0:1
    Гол: 0:1 Лаутаро Мартинес (14') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Давиде Фараони, Лукас Мартинес, Лука Раньери, Фабьяно Паризи (Никола Миленкович, 90'), Артур Мело (Максим Лопес, 46'), Альфред Дункан (Роландо Мандрагора, 83'), Джакомо Бонавентура, Жонатан Иконе (Николас Гонсалес, 61'), Лукас Бельтран (Антонин Барак, 83'), M'bala Nzola Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 61'), Алессандро Бастони (Франческо Ачерби, 61'), Стефан де Врей, Бенжамен Павар (Янн Биссекк, 83'), Генрих Мхитарян, Кристьян Аслани, Давиде Фраттези, Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 61'), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 78') Предупреждения: Алессандро Бастони (42'), Жонатан Иконе (45 + 3'), Ян Зоммер (76'), Бенжамен Павар (82'), Роландо Мандрагора (90 + 1')

    «Интер» идет на первом месте в чемпионате с 54 очками.

    Календарь и таблица Серии А

    «Фиорентина» занимает пятое место с 34 очками.

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