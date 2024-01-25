Чилуэлл: У «Челси» остались незаконченные дела на «Уэмбли»

Защитник «Челси»рассказал, чего ждет от финала Кубка английской лиги. Синие сыграют с «Ливерпулем». Встреча пройдет на «Уэмбли» 25 февраля.

«Мы проиграли три финала (два Кубка Англии и один Кубок лиги), так что у нас есть незаконченные дела на "Уэмбли". Я буквально только что разговаривал об этом с Тьяго Силвой и сказал ему то же самое.

Мы хотим выиграть. Но также мы хотим насладиться полученным опытом. Немногие из нас выигрывали трофеи в составе "Челси", а этот клуб нуждается в трофеях», — приводит слова Чилуэлла издание Daily Mail.

Ранее синие в ответном полуфинале Кубка лиги дома разгромили «Мидлсбро» со счетом 6:1.