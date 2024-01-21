Андрей Мостовой: Сейчас «Краснодар» в очень хорошей форме

Футболист «Зенита»высказался о подготовке ко второй части сезона РПЛ.

«У нас дополнительная мотивация. Все ребята понимают, что сейчас "Краснодар" в очень хорошей форме, и это показала наша очная игра в Питере. В мае у нас с ними будет ещё один матч. И после перерыва первые две игры — со "Спартаком" и "Динамо". Поэтому уже все потихоньку начинают об этом думать.

Подготовка идёт с максимальной мотивацией. Впервые у нас такое. Все хотели интригу, ну вот и интрига», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний Мостовой сыграл 11 встреч, забив два гола.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.