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    Андрей Мостовой: Сейчас «Краснодар» в очень хорошей форме

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    Футболист «Зенита» Андрей Мостовой высказался о подготовке ко второй части сезона РПЛ.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «У нас дополнительная мотивация. Все ребята понимают, что сейчас "Краснодар" в очень хорошей форме, и это показала наша очная игра в Питере. В мае у нас с ними будет ещё один матч. И после перерыва первые две игры — со "Спартаком" и "Динамо". Поэтому уже все потихоньку начинают об этом думать.

    Подготовка идёт с максимальной мотивацией. Впервые у нас такое. Все хотели интригу, ну вот и интрига», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний Мостовой сыграл 11 встреч, забив два гола.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.

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