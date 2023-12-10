Клопп: Нам повезло, но я счастлив

Главный тренервысказался о матче 16-го тура английской Премьер-лиги против(2:1).

«Нам сегодня повезло, но я счастлив. Если команда побеждает только тогда, когда играет хорошо, то у неё нет шансов на успех.

Да, сегодня мы провели не лучший матч. На протяжении 76 минут мы играли плохо, но красная карточка соперника нам очень сильно помогла. Вот почему я говорю, что нам повезло. Однако за последние 20 минут игры мы заслужили победу. До этого мы не заслуживали ничего», — приводит слова Клоппа ESPN.

«Кристал Пэлас» с 16-ю очками находится на 14-м месте в таблице АПЛ. «Ливерпуль» (37) поднялся на первую позицию.