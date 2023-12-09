«Шеффилд Юнайтед» победил «Брентфорд», «Брайтон» и «Бернли» поделили очки

Завершились сразу несколько матчей 16-го тура чемпионата Англии.

«Брайтон» и «Бернли» не смогли выявить сильнейшего — 1:1. На гол Вилсона Одоберта хозяева ответили точным ударом Симона Адингры.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли 1:1 Голы: 0:1 Вильсон Одобер (45'), 1:1 Саймон Адингра (77') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Льюис Данк (Факундо Буонанотте, 85'), Адам Лаллана (Каору Митома, 46'), Джеймс Милнер (Джек Хиншелвуд, 59'), Карлос Балеба (Игор де Пауло, 59'), Паскаль Гросс, Махмуд Дахуд (Билли Гилмор, 46'), Жоао Педро, Саймон Адингра, Эван Фергюсон, Jan Paul van Hecke Бёрнли: Джеймс Траффорд, Чарли Тейлор, Джош Браунхилл, Сандер Берге, Зеки Мохамед Амдуни (Hjalmar Ekdal, 82'), Ник Поуп (Нейтан Редмонд, 78'), Йоханн Гудмундссон (Аарон Рэмси, 58'), Вильсон Одобер (Mike Tresor, 78'), Vitinho, Jordan Beyer, Dara O'Shea Предупреждения: Dara O'Shea (14'), Чарли Тейлор (66'), Вильсон Одобер (72'), Нейтан Редмонд (86')

«Брайтон» (25 очков) теперь на восьмой позиции. «Бернли» (7) — предпоследний, девятнадцатый.

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В параллельной игре «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест» также сыграли вничью 1:1. За гостей забил Харри Тоффоло, за хозяев — Матеус Кунья.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Ноттингем Форест 1:1 Голы: 0:1 Харри Тоффоло (14'), 1:1 Матеус Кунья (32') Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Крэйг Доусон, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду, Уго Буэно (Мэтт Доэрти, 69'), Марио Лемина (Бубакар Траоре, 61'), Пабло Сарабия (Жанрикне Беллегард, 69'), Хван Хи Чан, Матеус Кунья (Саша Калайджич, 90'), Joao Gomes Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Харри Тоффоло, Неко Уильямс, Мусса Ньякат, Вийи Боли, Морган Гиббз-Уайт, Шейку Куйяте (Данило, 63'), Орел Мангала, Энтони Эланга (Крис Вуд, 84'), Ryan Yates, Murillo (Фелипе, 78') Предупреждение: Шейку Куйяте (33')

«Вулверхэмптон» (19 баллов) — двенадцатый, «Ноттингем Форест» (14) — шестнадцатый.

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И, наконец, «Шеффилд Юнайтед» дома победил «Брентфорд» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Джеймс Макэйти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Брентфорд 1:0 Гол: 1:0 James McAtee (45 + 1') Шеффилд Юнайтед: Джейден Богл, Анель Ахмедходжич, Джек Робинсон, Остон Трасти, Густаво Хамер, Кэмерон Арчер, Wes Foderingham, V.Souza, James McAtee (Sydie Peck, 81'), Andre Brooks (Макс Лоу, 73'), William Osula (Анис Слимане, 53') Брентфорд: Марк Флеккен, Бен Ми, Этан Пиннок, Шандон Баптист (Миккель Дамсгор, 65'), Кристиан Нергор, Фрэнк Аниика (Yehor Yarmoliuk, 46'), Витали Янельт, Кин Льюис-Поттер (Michael Olakigbe, 66'), Ниль Мопе, Йоан Висса, Саман Годдос Предупреждения: Остон Трасти (17'), Фрэнк Аниика (29'), William Osula (51'), Джейден Богл (82'), Джек Робинсон (90 + 1'), Wes Foderingham (90 + 2')

Благодаря этой победе «Шеффилд» набрал 8 очков, но остался последним, у «Брентфорда» 19 баллов и 11-я позиция.