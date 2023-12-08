На двух матчах 18-го тура РПЛ будет использована система определения офсайдных линий

На двух играх 18-го тура РПЛ будет использована. Это матчи

«Специалисты проекта VAR проделали большую работу по внедрению системы офсайдных линий. На протяжении года мы регулярно давали обратную связь китайским коллегам, помогая дорабатывать систему.

В 18-м туре система будет работать в двух матчах, но с каждым месяцем количество матчей, которые может обслуживать система будет расти и в конце концов все матчи тура будут работать с системой офсайдных линий», — сообщил глава судейского комитета Павел Каманцев на сайте РФС.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что игра «Зенит» — Пари НН« пройдет 9 декабря, а "Краснодар" — ЦСКА — 10 декабря.