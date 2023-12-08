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    На двух матчах 18-го тура РПЛ будет использована система определения офсайдных линий

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    На двух играх 18-го тура РПЛ будет использована система определения офсайдных линий. Это матчи «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар» — ЦСКА.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Специалисты проекта VAR проделали большую работу по внедрению системы офсайдных линий. На протяжении года мы регулярно давали обратную связь китайским коллегам, помогая дорабатывать систему.

    В 18-м туре система будет работать в двух матчах, но с каждым месяцем количество матчей, которые может обслуживать система будет расти и в конце концов все матчи тура будут работать с системой офсайдных линий», — сообщил глава судейского комитета Павел Каманцев на сайте РФС.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что игра «Зенит» — Пари НН« пройдет 9 декабря, а "Краснодар" — ЦСКА — 10 декабря.

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