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    «Ростов» и ЦСКА не выявили сильнейшего в первом матче 1/4 финала Кубка России

    «Ростов» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

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    В первом четвертьфинальном матче Кубка России «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью 1:1.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    На автогол Кирилла Набабкина гости ответили точным ударом Антона Заболотного.

    На 77-й минуте армейцы остались в меньшинстве после удаления Мойзеса.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Ростов — ЦСКА 1:1
    Голы: 1:0 Кирилл Набабкин (8'), 1:1 Антон Заболотный (32') Ростов: Никита Медведев, Денис Терентьев, Данила Прохин, Илья Кирш, Андрей Лангович, Герман Игнатов, Роман Акбашев, Кирилл Щетинин, Роман Тугарев, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби ЦСКА: Владислав Тороп, Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Антон Заболотный, Khellven, Oblyakov I., Davila V., Fayzullaev A. Предупреждения: Данила Прохин (14'), Davila V. (27') Удаление: Мойзес (77')

    Ответная игра между командами состоится 12-14 марта, когда завершится зимний перерыв в РПЛ.

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